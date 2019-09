Hoe een pokeraar 20 miljoen van RTL achterover wist te drukken

Snelle groei

Onder hun toeziend oog blijft Stylehaul snel groeien. In 2015 knalt de omzet van de nieuwe aanwinst 87 procent omhoog, juicht RTL in haar jaarverslag. Een jaar later komt de omzet 56 procent hoger uit. Over de omzet in absolute getallen en over winst of verlies, maakt het concern overigens niets bekend.

In 2017, het jaar dat RTL het laatste plukje aandelen van de oprichters van Stylehaul koopt, neemt het gezaghebbende reclametijdschrift Adweek de dan 37-jarige Horbaczewski op in haar 'Top-10 Young Influentials'. In het blad zegt zij trots te zijn op haar werknemers. "Zij knallen elke dag, alsof het bedrijf een startup is. Dat is te zien aan de resultaten."