Storing bij T-Mobile opgelost, problemen 4G nemen af

De eerste storingsmelding kwam om 10.34 uur binnen bij de site Allestoringen. In korte tijd kwamen er zo'n 7000 meldingen binnen.

Vrijwel alle melders gaven aan problemen te hebben met mobiel internet. De meeste meldingen kwamen uit de Randstad, Eindhoven, Hilversum, Zoetermeer en Almere-stad.

Man en macht

Een woordvoerder van het bedrijf laat weten dat de storing na drie kwartier opgelost is.

Op het T-Mobile-forum laat het bedrijf het volgende weten: "We ontvangen meldingen dat een aantal van onze klanten problemen ervaren met mobiel internet. 4G is wel zichtbaar op de display maar er is geen internetverbinding. Op dit moment zijn we met man en macht op zoek naar de oorzaak èn de oplossing. In dit topic houden we je op de hoogte."

Update 11:20

Het bericht is op verschillende plaatsen aangepast, nu duidelijk is dat de storing is verholpen.