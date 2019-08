Kapper met specialisme wint terrein: 'Het is kiezen of verliezen'

Overleven

Pietersma koos voor haarwerken omdat ze dat leuk vindt. "Maar ik zie het ook als een manier om te overleven. Ben je een McDonald's of een sterrentent? Ook voor kappers valt hierin een keuze te maken. Wij kiezen voor dat laatste en werken met een duidelijk protocol en visie."

Ook bij de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO) zien ze vaker specialismen. "Je onderscheiden als kapper is heel belangrijk", zegt woordvoerder Femke Vijn. Een focus op haarwerken is een van die specialismen die meer aandacht krijgt en professioneler wordt, aldus de organisatie.

Recordaantal zaken

Met bijna 27.000 kapperszaken telde Nederland in 2018 een recordaantal. Tussen 2014 en 2018 startten er jaarlijks rond de 2200 ondernemers in de categorie 'haarverzorging', weet de Kamer van Koophandel. In 2018 waren dat er bijvoorbeeld 2168, waarvan 1959 zzp'ers. In 2019 zijn er tot en met het tweede kwartaal 1113 kappers gestart.

Opvallend is dat het aandeel zelfstandige kappers groeide van 43 procent in 2007, tot 49 procent in 2017, zegt het CBS. Hieronder vallen ook thuiskappers en salons aan huis.

Juist die groep is de ondernemers in de winkelstraat een doorn in het oog. "Er is een kanteling gaande waar wij ons zorgen over maken", zei Harry Jager van ANKO er eerder over.