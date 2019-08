Bankroet voor Nederlandse tak van modehuis Karen Millen

Karen Millen werd in 1981 opgezet door de gelijknamige Britse ontwerpster en onderneemster. Het chique modemerk wordt over de hele wereld verkocht.

Chique modemerk

In Nederland was Karen Millen actief met enkele eigen winkels en met shop-in-shops, onder meer in de Bijenkorf. Een van de eigen winkels stond in de prestigieuze Amsterdamse P.C. Hooftstraat, maar die sloot in 2018. Een andere staat in Den Haag.

Uit de meest recente jaarrekening in het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat de Nederlandse dochter er in februari 2017 nog goed voorstond. Het bedrijf had de twee voorgaande jaren een redelijke winst van opgeteld een kwart miljoen gemaakt, en kende nauwelijks schuld.

Toch blijkt Karen Millen Holland, zoals het Nederlandse dochterbedrijf heet, vrijdag failliet te zijn gegaan. Volgens curator Jos Borsboom is dat rechtstreeks het gevolg van de problemen bij het Britse moederbedrijf.