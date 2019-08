'Volkswagen-ceo wil belang in Tesla kopen'

Niet zonder toestemming

Een groot belang in Tesla kopen gaat niet zonder slag of stoot, schrijft het blad. De machtige Duitse familie Piëch en Porsche hebben namelijk een meerderheidsaandeel in Volkswagen in handen. Zij zouden toestemming moeten geven en het geld op moeten hoesten om een belang in Tesla te kopen.

Een bron die hier meer van zou weten, zegt dat het Volkswagen-bestuur op dit moment niet in ieder geval nog niet met Tesla om tafel zit. Ondanks dat Diess en Musk elkaar vaker zien, zou Musk pogingen van Volkswagen om samen te werken, vooralsnog in de wind hebben geslagen.

Een woordvoerder van Volkswagen ontkent dat de Duitse autofabrikant interesse heeft in een belang in Tesla. "Het is pure speculatie", zegt de woordvoerder tegen CNBC.