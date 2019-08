Schoenenzaak Manfield mag inlog met vingerafdruk niet verplichten

Manfield en een werknemer stapten naar de rechter omdat zij duidelijkheid wilden. Mocht de winkel het personeel verplichten tot het gebruik van een vingerafdrukscanner om in te loggen in het kassasysteem, of niet?

De werknemer heeft gelijk gekregen van de rechtbank, omdat dit niet mag volgens de privacywet die sinds mei vorig jaar geldt.

Kassasysteem

De aanleiding voor de zaak was de invoering van een nieuwe manier om in te loggen in het kassasysteem. In plaats van een unieke code, moesten werknemers in het vervolg verplicht hun vingerafdruk gebruiken om zichzelf te identificeren.

De werknemer weigerde, omdat dit volgens haar inbreuk maakte op haar privacyrechten. Ze beriep zich op de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin staat dat het verboden is om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen.