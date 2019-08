Half miljoen crowdfunding in een dag voor Nederlandse bio-wijnboer

Minder drinken, maar beter

Neleman zit al ruim twintig jaar in de biologische wijn. In 2014 richtte hij zijn huidige wijnhuis op. Daarmee produceert hij niet alleen wijn in het Spaanse Valencia, waar de wijngaard staat, hij verkoopt en distribueert ook, naar dertien landen inmiddels. Bijzonder, want normaal koopt een importeur wijn van een producent, en daar kopen de wijnwinkels weer van. Op deze manier weet Neleman zeker dat hij zoveel mogelijk mensen bereikt met wat hij wil.

En dat is iedereen aan de biologische wijn krijgen. De markt voor wijn is de afgelopen tijd gedaald (zie kader), maar de markt voor biologische wijn groeit, vertelt Neleman. "Het is een duidelijke trend: mensen drinken minder, maar beter. En de kennis over wijn neemt toe."