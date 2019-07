Blaren, bier en gladiolen: wandelvierdaagse levert 50 miljoen euro op

Geen vetpot

De totale opbrengsten voor de stichting uit inschrijfgelden en sponsorgeld is een kleine 5 miljoen euro. Dat is volgens Brinkman min of meer gelijk aan de kosten.

"Vorig jaar hielden we helemaal niets over. Dat moet wel, want we hebben een team van 10 fte die het hele jaar bezig is met de organisatie. Ook moeten we af en toe investeren in apparatuur en ict", legt Brinkman uit. Geen vetpot dus voor de organisatie, die als stichting ook geen winstoogmerk heeft. De stad verdient wel goed aan de Vierdaagse.