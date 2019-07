Ondernemer die ontslagen chauffeurs afscheepte moet dokken

Waslijst bezwaren

Nu blijkt dat de transportondernemer tegen die beslissing in hoger beroep is gegaan. Voor het gerechtshof in Leeuwarden voerde Dikken een waslijst bezwaren aan tegen de uitspraak.

Zo wil hij lagere of geen ontslagvergoedingen betalen, omdat alle chauffeurs inderdaad snel ander werk hadden. Bovendien wees hij erop dat sommigen zich in een appgroep in harde bewoordingen hadden uitgelaten over hun baas.