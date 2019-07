Amsterdamse modewinkel Vivienne Westwood failliet en gesloten

De vertegenwoordiger van het Britse mode-icoon Vivienne Westwood in Nederland is failliet. De winkel in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat, die eind 2017 met een groot feest werd geopend, blijkt maanden geleden in stilte te zijn gesloten. Dat bevestigt directeur Maximillian van Kasbergen aan RTL Z.

O.R. Fashion werd in 2016 opgericht door het 45-jarige Russische model Olga Rodionova om de Britse topontwerpster Vivianne Westwood in Nederland te vertegenwoordigen. De inmiddels 78-jarige Westwood werd bekend als 'de ontwerpster van het punktijdperk' en is beroemd om haar eigenzinnige, soms bizarre ontwerpen. Eigenzinnige ontwerpen Toen O.R. Fashion anderhalf jaar geleden een zogenoemde flagship store van 300 vierkante meter in de deftige Amsterdamse P.C. Hooftstraat opende, vloeide de champagne rijkelijk. Westwoods man Andreas Kronthaler, die bij de opening aanwezig was, zei destijds veel van de winkel te verwachten. "Nederlanders zijn heel open minded. Die instelling past bij ons merk, dus ik geloof dat er een goede match is." Problemen bij Westwood Maar volgens directeur Van Kasbergen werd de Amsterdamse winkel al snel geplaagd door tegenvallende verkopen en problemen bij de leverancier. "Binnen dat bedrijf was sprake van een splitsing tussen Westwood en de Italiaanse ceo. De ene helft van de medewerkers koos voor haar, de andere voor hem." Als gevolg van de interne spanningen ontstonden volgens de directeur problemen met de leveranties en automatiseringssystemen. "Als we 400 kledingstukken bestelden, kregen we er 200 geleverd. Dan heb je een half lege winkel." Dat zorgde voor tegenvallende verkopen. "Bovendien hadden we heel hoge kosten, zoals een forse huur. Door de verliezen was de situatie uitzichtloos." Winkel gesloten Van Kasbergen zegt dat de winkel in februari al is gesloten. "We hebben de voorraden uitverkocht, en met zo min mogelijk ruchtbaarheid de winkel gesloten." Omdat niet alle schuldeisers meewerkten aan een geruisloze liquidatie, koos het bedrijf volgens de directeur uiteindelijk toch voor een faillissement. Omdat de activiteiten al maanden stilliggen en de winkel dicht is, acht Van Kasbergen een doorstart uitgesloten. Curator Karien Burg moet het faillissement afwikkelen.