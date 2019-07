Opnieuw uitstel van betaling voor erotiekbedrijf Pabo

Internetporno

Pabo werd in 1984 opgericht door twee broers uit het Zeeuwse Hulst als postorderbedrijf in pornovideo's, seksspeeltjes en erotisch ondergoed. Later opende het bedrijf ook seksshops. In de jaren negentig was Pabo volgens regionale media een van de grotere werkgevers in Zeeuws-Vlaanderen.

In 1999 werd Pabo overgenomen door het Duitse Beate Uhse, dat ook de Nederlandse groothandel Scala en winkelketen Christine le Duc kocht. Beate Uhse zag de omzet de afgelopen jaren kelderen, onder meer door de opkomst van gratis internetporno.