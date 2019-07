Megaclaim van tientallen miljoenen op Lubbers-bedrijf Hollandia

Hollandia is een middelgroot staalbouwbedrijf in Krimpen aan den IJssel, dat sinds de jaren vijftig in handen is van de bekende Rotterdamse ondernemersfamilie Lubbers.

In 2001 nam Hollandia branchegenoot Bailey over. Dat bedrijf was drie jaar later betrokken bij een ernstig ongeval tijdens de bouw van een boortoren in de haven van Singapore. Daarbij stortte een deel van de boortoren in, met een miljoenenschade tot gevolg.