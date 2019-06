Oranje Leeuwinnen laten de kassa van de Ster flink rinkelen

Half miljoen euro

Blokker betaalde bijna een halve ton voor een reclamespotje tijdens de laatste wedstrijd van de vrouwen tegen Japan. Dat spotje duurde anderhalve minuut.

Lidl had een kleine 30.000 euro over voor een reclamefilmpje van 50 seconden in de rust. In totaal haalde de Ster, die de reclames bij de publieke omroep verzorgt, met deze wedstrijd ruim een half miljoen euro op, volgens berekeningen van RTL Z.