Drank op het werk? 'Waar ben je dan als werkgever mee bezig?'

'Hypocriete relatie met drank'

Op naar de vrijmibo dan. "Daar is helemaal niets voor in geregeld in de wet", zegt arbeidspsycholoog Tosca Gort. We hebben een rare, hypocriete relatie met drank, volgens haar. "Met alcohol gaan we vaak soepel om, met andere harddrugs weer niet. Dat slaat nergens op. Als je als werkgever zegt: we gaan een blowtje doen, dan zou men dat heel vreemd vinden. Maar op vrijdag aan het bier wordt normaal gevonden."

Dat is heel vreemd, volgens organisatiepsycholoog Peter Ambagtsheer. "Je hebt altijd te maken met een breed scala aan mensen, en een deel van hen kan zichzelf niet in bedwang houden." Je kan als werkgever niet aan de ene kant alcohol aanbieden, terwijl je mensen ook ontslaat als ze over de schreef gaan, zegt hij. "Waar ben je dan als werkgever mee bezig als je drank aanbiedt", vraagt hij zich af.