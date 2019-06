Zwembad of ventilator besteld? PostNL kan de drukte niet aan

De vertraging is het gevolg van een combinatie van drie factoren, legt een woordvoerder van PostNL uit. Vanwege het warme weer nemen de medewerkers in de sorteercentra en de pakketbezorgers vaker pauze om water te drinken. De productiviteit is daardoor wat lager.

Verder wordt er op dit moment veel online besteld. "De belastingteruggave is net gestort en net als wanneer het vakantiegeld is overgemaakt, geven mensen dan meer uit. Dat zijn vaak grotere dingen, zoals tuinmeubelen en airco's. Daarvan passen er minder in de bus, dus moeten er meer ritten gemaakt worden."

Waarschuwing klanten

Door deze samenloop van omstandigheden zag PostNL de drukte niet aankomen en daarom waarschuwt het klanten voor een langere bezorgtijd. "Maar het grootste deel wordt gewoon op tijd bezorgd."

Bol.com is een van de bedrijven die daar last van heeft. Regulier levert het bestellingen de volgende dag af, maar op de verkoopsite staat nu in rode letters een waarschuwing: 'Let op: door enorme drukte kan je pakketje helaas een dag langer onderweg zijn'.