Apple neemt startup in zelfrijdende auto’s Drive.ai over

Drive.ai in zwaar weer

Drive.ai haalde in het verleden 77 miljoen dollar op in meerdere investeringsrondes en zou 200 miljoen dollar waard zijn. Sinds 2018 test het bedrijf zijn zelfrijdende busjes op de openbare weg in de Amerikaanse staat Texas.

Drive.ai zette een aantal van die busjes in op vaste routes. De oranjes busjes reden werknemers rond op een bedrijventerrein en fans naar de stadions van American Football-team Dallas Cowboys en honkbalclub Texas Rangers.

Maar Drive.ai had het de afgelopen tijd niet makkelijk. Onlangs bleek dat het bedrijf van plan was om te sluiten en 90 werknemers de laan uit te sturen.