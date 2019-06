Kwakkelend Marqt neemt structuur en strategie op de schop

Als gevolg van de herstructurering zijn alle toezichthouders van de duurzame supermarkt opgestapt. "Er is gekozen om de raad van commissarissen opnieuw te formeren", zegt woordvoerster Vera Möhrlein.

Zij wijst erop dat het orgaan, op de voorzitter na, bestond uit vertegenwoordigers van de aandeelhouders. "Maar niet alle aandeelhouders waren vertegenwoordigd. Wij kijken nu opnieuw naar de opzet en inrichting van onze raad van commissarissen."

Ook zegt Marqt haar strategie te heroverwegen. Of dat betekent dat het bedrijf dat in de tien jaar van haar bestaan nog nooit winst heeft gemaakt in de verkoop staat, wil de woordvoerster niet zeggen.