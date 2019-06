Boeren bang voor hitte: droogte vorig jaar zorgt nu voor problemen

Verzilting en te weinig water

Normaal wordt de waterachterstand in de wintermaanden weggewerkt. Maar dat is dit jaar niet gelukt en dus wordt dat watertekort alleen maar groter. Op dit moment is de verwachting ook dat er weinig neerslag gaat vallen.

"In het zuidwesten speelt nu al het probleem van verzilting, waardoor het lastig is om te beregenen", vertelt een woordvoerder van LTO Nederland, de belangenorganisatie voor boeren. "En in het zuidoosten is het gewoon erg droog, op de zandgronden. Daar zijn nu al zorgen of er überhaupt wel genoeg water is mee om te beregenen."

Maatregelen

Om te voorkomen dat dit probleem ieder jaar weer terugkomt, worden er maatregelen getroffen. Het kabinet heeft miljoenen uitgetrokken om grotere waterbassins aan te leggen, zodat bij nieuwe droge zomers grote waterschaarste voorkomen kan worden.

Daarnaast hebben akkerbouwers flink geïnvesteerd in besproeiingsapparatuur, vertelt de LTO-woordvoerder. "Boeren merken de gevolgen van een veranderend klimaat: perioden van langdurige droogte afgewisseld met langdurige perioden van neerslag."