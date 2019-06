Zeeman breidt uit in Zuid-Europa, meer Nederlandse winkels sluiten

In Spanje heeft Zeeman nu 41 winkels. Dat aantal wordt volgend jaar uitgebreid tot 100, meldt het AD. In een interview met die krant verklaart Zeeman-ceo Erik-Jan Mares dat er in Spanje veel minder concurrentie is.

Daarnaast zit Zeeman daar niet vaak in de grote winkelcentra of winkelharten, maar vaker in de buurten en wijken. Hij schaart Zeeman daarmee in het rijtje slager, bakker of kleine supermarkt, en benoemt dat Spanjaarden vaak hun boodschappen dicht bij huis doen.

'Liefde op het eerste gezicht'

Eind 2018 opende Zeeman zijn dertienhonderdste vestiging, in het Spaanse Valencia. Het bedrijf zet in op Spanje omdat er veel enthousiasme is over Zeeman in het land, zei verkoopdirecteur Wim Muermans vorig jaar tegen RTL Z. "Ik durf te zeggen dat het liefde op het eerste gezicht is. Ze snappen het concept, zijn verrast over de kwaliteit en lage prijzen."

Zeeman had toen winkels in Nederland (521), België (276), Frankrijk (278), Duitsland (178), Luxemburg (12), Oostenrijk (3) en sinds 2015 ook in Spanje (32). In Frankrijk wil het bedrijf doorgroeien naar 400 filialen. De groei kan niet te gehaast gaan, want de distributie van het bedrijf blijft plaatsvinden in Alphen aan de Rijn.