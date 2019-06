Curryworstketen Bobby & Fritz failliet door gebrek aan Duits kapitaal

Geen Duits geld

"De Duitsers hadden beloofd het Benelux-bedrijf te steunen, ook door te investeren. Er lag een dik Duits contract, maar uiteindelijk is het niet gebeurd. Wat daarvan de reden is, moet ik nog uitzoeken."

Casper van het Hof van Fabbene, dat de expansie van Bobby & Fritz in de Benelux zou begeleiden, bevestigt dat het faillissement het gevolg is van "een gebrek aan investeringsbereidheid vanuit Duitsland. Daardoor was het voor ons als relatief klein bedrijf geen haalbare kaart door te gaan."

Verder met toiletten

Hoe het mogelijk is dat een grote Duitse onderneming als Tank & Rast binnen een jaar besluit de stekker uit een ambitieus investeringsplan te trekken, kan hij niet verklaren. "Zo loopt het soms."

Van het Hof zegt nog wel goede banden met het Duitse moederbedrijf te onderhouden. "Wij hebben ook hun toiletsysteem Sanifair in licentie. Daarop gaan we ons nu concentreren. Hou dat toiletsysteem in de gaten."