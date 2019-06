Tsjernobyl is booming: toeristen weten rampgebied goed te vinden na hitserie

Meer dan een 'leuk uitje'

Maar zomaar een gezellig dagtripje? Dat is het niet, denkt journalist en historicus Franka Hummels, die een boek schreef over de kernramp. "Ik vind het gek dat ze er niet altijd bij stil lijken te staan dat ze naar de plek van een enorme ramp gaan. Een leuk uitje, dat is het simpelweg niet. Het zou mooi zijn als de interesse verder gaat."

De historica blij met de aandacht voor Tsjernobyl, maar ze is tegelijkertijd kritisch. "De serie dramatiseert en focust op één plek, één moment. Dat is jammer, want het kan ook een moment zijn om te laten zien dat er veel informatie nooit boven tafel is gekomen of zal komen. Het wordt nu een verhaal - en daardoor verliezen mensen uit het oog dat het behoorlijk echt is."