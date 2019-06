Niet thuis? Walmart zet de boodschappen in je ijskast

Supermarktoorlog met Amazon

Al sinds 2017 is Walmart bezig met de nieuwe bezorgmethode. Twee jaar geleden ging het alleen nog om een test. Daarbij werkte Walmart samen met een startup die deursloten maakt met een internetverbinding.

Het in huis bezorgen is de laatste actie van Walmart in de supermarktoorlog met Amazon. De internetgigant nam in augustus 2017 de luxe supermarktketen Whole Foods over. De concurrent van Walmart biedt al langer bezorgen-in-huis aan.