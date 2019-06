Van Ducktrain tot duwboot: elektrisch goederentransport in opmars

Van Duitse makelij

De Ducktrain is bedacht door een team van de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in Aken. Afhankelijk van het aantal volgwagentjes ligt het transportvolume tussen de twee en acht vierkante meter.

Het treintje kan zowel op de openbare weg als in een warehouse worden ingezet. Laserscanners en camera’s herkennen de bestuurder die zich op de fiets of te voet kan verplaatsen. De treintjes zijn bedoeld voor de last mile, de distributie van goederen door de binnenstad naar bijvoorbeeld horeca of winkeliers.

"Er zit maximaal veertig centimeter tussen de wagons in, zodat tijdens het transport andere mensen er niet tussendoor kunnen rijden of lopen", zegt Chief Executive Officer Kai Kreiskötter. Tests werden tot nu toe alleen uitgevoerd op privégrond.

Test in Nederland

"In september willen we ook op de openbare weg gaan rijden. We voeren nu met zeven steden gesprekken. Als het aan ons ligt komt er ook een proef op Nederlands grondgebied, ergens bij de grens met Duitsland", zegt Kreiskötter.

Het elektrisch treintje komt van de ontwerptafel van de hoogleraar Achim Kampker, ook bekend als grondlegger van de startup StreetScooter. Tussen 2010 en heden rolden meer dan tienduizend elektrisch aangedreven bestelbusjes van de band, die vooral gebruikt worden door DHL dat aandelen in de startup heeft. DHL heeft momenteel 300 StreetScooters rondrijden in Nederland.