Corendon gekocht door Zweedse investeerder: 'geen andere keuze'

'Moeite mee'

"Ik heb er wel moeite mee, het blijft een kind van mij, ik heb het opgericht", zegt Uslu, die Corendon in 2000 begon, over de verkoop. Maar het werd steeds moeilijker om contracten te tekenen voor goede hotelkamers, vooral in Spanje, voegt Uslu er aan toe.

Corendon had vorig jaar een omzet van 515 miljoen euro, maar de grootse speler in Europa heeft een omzet van 20 miljard euro en de nummer twee van 15 miljard, ze drukten ons steeds weg uit Spanje, zegt Uslu. "Met Sunweb erbij kunnen we een klein beetje een vuist maken om hotelcontracten af te sluiten".

'Toekomst bedrijf belangrijk'

Er zijn grote ketens die in één keer op de Canarische Eilanden voor 30 miljoen euro een contract met hotels kunnen afsluiten, dat lukt Corendon niet, aldus Uslu. Nu gaan we 'van niets naar iets'. Corendon zit nu alleen nog maar in Nederland en België actief, maar straks zijn Corendon en Sunweb in meerdere landen in Europa actief.

Voor het geld hoefde Uslu niet te verkopen: 'mijn pensioen was wel zeker, maar ook de toekomst van het bedrijf is belangrijk voor mij'. "Voor de toekomst en het welzijn van het bedrijf had ik geen andere keuze om dit te doen", besluit Uslu over zijn verkoop van Corendon.