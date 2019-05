Ben & Jerry's maakt ijs met wietstofje CBD 'voor de fans'

Ben & Jerry's wil legalisatie

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) verbiedt op dit moment het toevoegen van CBD aan voedsel en dranken. Daar komt mogelijk verandering in. Vandaag is de eerste openbare zitting van de FDA over legalisatie van CBD in voedselproducten.

Ben & Jerry's heeft argumenten ingediend bij de FDA die legalisatie ondersteunen, zo meldt de ijsmaker op zijn website.