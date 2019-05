OM wil met branche hostingbedrijven aanpakken die kinderporno hosten

Aansprakelijk

De verhuurders van serverruimte in Nederland zijn volgens de wet niet verantwoordelijk voor wat hun klanten doen. Maar die vrijwaring van verantwoordelijkheid vervalt als er schadelijke content wordt gehost en als de verhuurder van de server daar kennis van heeft, legt Steltman uit.

Het is dan mogelijk om een civielrechtelijke procedure te starten, bijvoorbeeld als er inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht bij piraterij. Iets wat anti-piraterij stichting Brein regelmatig deed in de strijd tegen torrentsite The Pirate Bay.

Strafrechtelijk is het ingewikkelder om een hoster aansprakelijk te stellen. Want dan moet bewezen worden dat hosters willens en wetens iets illegaals op hun servers hebben gezet, zegt Steltman.

Controleren mag

De Nederlandse serververhuurders worstelen al langer met het probleem om schadelijke content tegen te gaan. Eerder sprak de branche zich al uit tegen het maatregelen zoals het filteren van internetverkeer om kinderporno te spotten en offline te halen.

Steltman herhaalt die boodschap vandaag. Hij stelt dat de aanbieders van serverruimte wel mogen controleren op de inhoud. "Maar in de praktijk is dat niet te doen. Ook omdat je niet mag zoeken naar kinderporno. Voor andere zaken geldt: het is technisch niet haalbaar of het is te duur. En het is in tegenspraak met netneutraliteit."

Daarmee bedoelt hij dat in de wet geregeld is dat al het internetverkeer in principe hetzelfde behandeld moet worden.

Daarmee breng je het digitale mkb om zeep

Controleren zou overigens wel kunnen. "Het is niet onmogelijk, maar dan zou iedere host alles moeten controleren. Dat betekent dat alleen bedrijven van het grootste kaliber nog kunnen overleven. En daarmee help je het digitale mkb om zeep", aldus Steltman.

Er is een rol voor de overheid weggelegd, zegt hij. "Zij moeten zorgen voor goede detectie en waarschuwingssystemen. Want een huisbaas is ook niet verantwoordelijk voor wat er in een huis gebeurt. Degene die faciliteert is niet de dader."

Met dat detecteren helpt de TU Delft ook. Daar is een programma geschreven die rottigheid zoals kinderporno detecteert. En met die meldingen kunnen de hostingpartijen aan het werk.

Op het moment dat er illegale content is geconstateerd, dan kan de branche wel ingrijpen, zegt Steltman.