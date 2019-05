Cateraar KLM had werkneemster die eten proefde nooit mogen ontslaan

De 55-jarige vrouw werkte al 25 jaar bij het cateringbedrijf, dat maaltijden verzorgt voor luchtvaartmaatschappijen. In juli 2018 zag een leidinggevende hoe zij tijdens haar werk iets in haar mond stak.

Omdat KLM Catering Services een zeer strikt beleid voert tegen zogenoemde 'onrechtmatige toe-eigening', werd de vrouw op staande voet ontslagen.

Vlees of vis

Haar verklaring dat zij het voedsel proefde om te kunnen vaststellen of het vlees of vis was, mocht haar niet baten. Volgens de werknemer ontbraken de namen bij de verschillende gepaneerde gerechten, en had een collega haar gevraagd om welk gerecht het ging.

Volgens KLM Catering Services had zij dat op het oog kunnen zien. "Er was voor u geen enkele reden om het product in uw mond te stoppen en op te eten", schreef het cateringbedrijf in de ontslagbrief.