Consumentenbond: betaalrekening veel duurder dan 5 jaar geleden

De Consumentenbond keek naar hoeveel geld consumenten momenteel kwijt zijn voor de goedkoopste betaalrekeningen van Nederlandse banken. Die bedragen zijn vervolgens vergeleken met de kosten in 2019.

Verdubbeling kosten

Volgens de onderzoekers was ING vijf jaar terug nog een van de goedkoopste opties voor een betaalrekening met een betaalpas. Destijds was je bij de bank in een jaar 18,60 euro kwijt, zeggen ze. Maar nu betalen klanten volgens de prijsvergelijking 43,80 euro per jaar.