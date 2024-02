Nederland uit recessie: economie groeit weer

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) groeide de economie in het vierde kwartaal van vorig jaar met 0,3 procent vergeleken met het voorgaande kwartaal. De bestedingen van huishoudens gingen daarbij met 1,8 procent vooruit.

Sterke arbeidsmarkt

"Afgezien van na wat coronakwartalen, is dat de grootste groei van de consumptie die we in tijden hebben gezien", zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Dit is volgens hem voor een groot deel te danken aan de sterke arbeidsmarkt.