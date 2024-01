Onderzoek naar frauderisico's: 4150 bedrijven op Amsterdams adres

Moody's deelt de betreffende adressen niet. "Er zijn grenzen aan wat wij publiek kunnen maken", aldus een woordvoerster.

943 jaar oude eigenaar

In Nederland werden 21 bestuurders of eigenaren van bedrijven ontdekt die opvallend oud of jong zijn. Daarbij zaten bestuurders die jonger zijn dan 18, in één geval zelfs 5 jaar oud. In veel rechtssystemen mogen minderjarigen geen bestuursfunctie bekleden. Ook signaleerden de onderzoekers in Nederland iemand die geboren is in 1915, dus 108 jaar oud zou zijn.