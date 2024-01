Ondanks huizentekort dreigt bouw te krimpen, 12.000 banen minder

Bij de nieuwbouw van woningen loopt de productie waarschijnlijk met 11 procent terug. De utiliteitsnieuwbouw, oftewel de bouw van gebouwen die geen woonbestemming hebben, doet het met een krimp van 10 procent nauwelijks beter. Andere deelsectoren, zoals de grond-, weg- en waterbouw en verbouwingen, doen het beter.

Vergunningen

Bekend is dat er in Nederland al jaren minder woningen gebouwd worden dan de regering beoogt. Vanaf dit jaar is het streven om er 100.000 per jaar te bouwen, om uiteindelijk in 2030 er 900.000 woningen bij te hebben.

Een groot probleem betreft de vergunningen voor bouwlocaties. "Gemeenten en provincies steggelen soms al jaren over het aanwijzen van locaties", zei voorzitter Arno Visser van brancheorganisatie Bouwend Nederland vorige maand tegen het ANP.