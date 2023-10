Grote pensioenfondsen kunnen pensioen volgend jaar amper verhogen

Die zijn de laatste tijd flink gedaald, wat mede komt door een nieuwe berekeningsmethode van het CBS. Ook hangt het er erg vanaf welke peildatum de fondsen hanteren, als ze binnenkort een besluit nemen over de pensioenen voor volgend jaar.

"Zoals altijd kijken we daarbij naar de prijsstijging tussen september vorig jaar en september dit jaar. Volgens het CBS gaat het dan om 3 procent", zegt ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen vandaag in een toelichting.

Reserves

Of de pensioenen daadwerkelijk met dat percentage omhoog kunnen, is nog de vraag. "Niet alleen moet de financiële positie dan voldoende zijn, ook moeten we kijken of zo'n besluit voor alle groepen deelnemers evenwichtig uitpakt. Daarnaast moeten we voldoende reserves bewaren zodat we gezond kunnen verhuizen naar de vernieuwde pensioenregeling in 2027."