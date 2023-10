Faillissementsgolf overspoelt Nederland? Valt erg mee

Boosdoener: belastingschuld corona

Naast de stijgende kosten voor lonen, goederen, huren en energie kan het oplopende aantal faillissementen in Nederland worden verklaard uit het feit dat de overheid is gestopt met de financiële steunmaatregelen uit de coronaperiode.

Bedrijven werden destijds ontlast met loonsteun en doordat zij hun belastingen later mochten betalen. Sinds vorig jaar moeten bedrijven die uitstaande belastingschulden echter alsnog afbetalen.

"Door de verplichting om de tijdens de coronapandemie opgebouwde belastingschuld af te lossen, worden de financiële problemen voor ondernemers steeds groter", constateerde Henri Bentfort van Valkenburg van Insolad, de vereniging voor faillissementsrechtadvocaten, in augustus al in het Financieele Dagblad.

Nog 15 miljard te betalen

Uit een brief die staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën eind augustus naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat er in totaal voor bijna 48 miljard euro aan belastinguitstel is verleend. Sinds oktober 2022 moesten bedrijven beginnen met de inlossing van die schuld.

Volgens de Kamerbrief van Van Rij is inmiddels ruim twee derde van de belastingschuld terugbetaald. Eind augustus stond er nog 14,8 miljard euro open. Daarbij moet wel worden aangetekend dat dit deel van de schuld mogelijk zit bij bedrijven die in de problemen zitten, en dus minder makkelijk kunnen terugbetalen. Dat zijn nu net de bedrijven, die de faillissementscijfers komende tijd kunnen opdrijven.

Bedrijven hebben tot 1 oktober 2027 de tijd om hun schulden in maandelijkse termijnen af te lossen. Als het niet lukt om hun maandelijkse terugbetaling te doen, kunnen ze een betaalpauze van een halfjaar nemen. Er is ook de optie om 84 maanden (zeven jaar) te nemen voor het terugbetalen in plaats van 60 maanden (vijf jaar).

Loonsteun

Naast de in de corona opgebouwde belastingschuld zijn sommige bedrijven ook verplicht om ten onrechte ontvangen loonsteun terug te betalen. Daarvoor kunnen zij een terugbetalingsregeling met het UWV treffen.

Sinds 2020 is er in totaal voor zo'n 23,5 miljard euro aan zogeheten NOW-steun gegeven. Het grootste deel daarvan hoeft niet te worden terugbetaald. Het UWV laat weten dat er voor 6,6 miljard euro is teruggevorderd. Daarvan is inmiddels al 4,5 miljard euro terugbetaald.