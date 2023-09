VanMoof wilde bankroet afwenden door verkoop Amerikaanse tak

In de tussentijd probeerde de directie van het bedrijf extra financiering te vinden en kosten te besparen. Toch kon niet worden voorkomen dat het bedrijf in juli faillissement moest aanvragen.

114 geïnteresseerden

Vervolgens was het aan de curatoren om naar een doorstartmogelijkheid te zoeken. Aanvankelijk leek er veel interesse. Met wel 114 potentiële kopers is contact geweest. Maar veel partijen haakten af, toen ze begrepen dat er een 'aanzienlijke investering' nodig was om het zwaar verlieslatende VanMoof er weer bovenop te krijgen.