Onderzoek: Nederlandse zorgsector in financieel zwaar weer

Volgens de twee EY-partners moet ook worden nagedacht over een stelselwijziging, waarbij 'meer wordt ingezet op de voorkoming van zorg dan alleen op het opkalefateren van mensen en het financieren van ziekenhuisbezoeken en pillen.'

Mogelijk moeten Nederlanders ook genoegen nemen met een iets minder hoge kwaliteit van en keuzevrijheid in de zorg, zeggen zij. "Mensen moeten eraan gaan wennen dat er geen ziekenhuis meer om de hoek is, dat morgen om 9 uur beschikbaar is", aldus Leensen.

"Daarvoor zijn gewoon geen middelen meer, niet financieel en niet in mankracht. Dat betekent misschien soms dat je van een cijfer 9 naar een 7 moet. De Nederlandse gezondheidszorg is goed, dus daarvoor is wel ruimte."