Financieel goochelaar met privéjet en safari-lodge. Wie is Frank Vogel?

Wat zegt Vogel zelf?

Zelf erkende Vogel dat hij 'agressief' te werk ging, maar stelde dat hij daarbij altijd 'volgens het boekje' handelde. "Wij maken gebruik van hiaten en discrepanties in de regelgeving. Maar de suggestie dat ik louche dingen zou doen, werp ik ver van mij", zei hij in 2011 in Quote. En zes jaar later, in een tweede interview met het zakenblad: "Inmiddels is het (…) duidelijk dat onze activiteiten legaal zijn. Daar is geen discussie meer over." Gezien zijn arrestatie afgelopen maand was die discussie dus niet definitief gesloten.