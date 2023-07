Huren blijft duurder worden, aanbod woningen daalt

Ondanks de regulerende maatregelen van de overheid blijven de huurprijzen in de vrije sector stijgen, terwijl het aanbod daalt. Volgens woonplatform Pararius werd in het tweede kwartaal van dit jaar in de vijf grote steden 27 procent minder huurwoningen aangeboden dan een jaar geleden.

De gemiddelde huurprijs per vierkante meter steeg in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven met 5 tot bijna 8 procent. Vooral in de grote steden neemt de druk op de vrije sector van de huurmarkt hard toe, constateert de organisatie. Minder huurwoningen Dat het aantal woningen dat te huur wordt aangeboden afneemt, is volgens Pararius-directeur Jasper de Groot geen verrassing. "Dit is een direct gevolg van de opeenstapeling van maatregelen die het kabinet heeft genomen en nog wil nemen om de woningmarkt te verbeteren", stelt hij vast. Lees ook: Veel minder huurwoningen, verhuursite ziet verkoopgolf onder beleggers Volgens de huurmarktexpert is de daling van het aantal beschikbare huurwoningen ingezet rond de invoering van de zogeheten WOZ-cap in het woningwaarderingsstelsel. Dat is een maatregel van het kabinet om de WOZ-waarde minder te laten meetellen bij de vaststelling van de huurprijs. Huurwoningen verkocht Hierdoor vielen volgens Pararius veel woningen van de vrije sector terug naar de sociale sector. Dat maakt het voor vastgoedeigenaren minder rendabel om die woningen te verhuren. "Huurwoningen die vrijkwamen van huurders, werden veelal niet meer opnieuw verhuurd, maar verkocht. Huurders die niet terecht kunnen op de sociale huurmarkt en niet willen of kunnen kopen, worden hierdoor benadeeld", zegt directeur De Groot.