ECB verhoogt rente met kwart procentpunt in strijd tegen inflatie

De depositorente, de rente die banken krijgen als ze hun geld bij de ECB stallen, gaat nu naar 3,5 procent, het hoogste niveau sinds 2001.

Meer verhogingen

De ECB streeft er met zijn rentebeleid naar om de inflatie in de eurozone in de eerste helft van 2025 weer terug te hebben op het tot doel gestelde niveau van 2 procent. Lagarde zei eerder deze maand dat er nog geen tekenen zijn dat de hoge inflatie, zoals het duurder worden van voedsel, een piek heeft bereikt. Het is dus waarschijnlijk dat er nog meer renteverhogingen komen van de centrale bank in Frankfurt.