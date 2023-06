Groeikapitaal voor Europese tech-startups halveert in twee jaar

Een van de redenen dat de Amerikaanse investeerders zich terugtrekken, is de gestegen rente. Daardoor komen er voor beleggers alternatieve investeringen beschikbaar, die minder risicovol zijn dan techstartups.

Nuttige correctie

Yoram Wijngaarde, oprichter van adviesbureau Dealroom, denkt dat het niet alleen ligt aan de gestegen rente, maar ziet de terugval ook als terugkeer naar een genormaliseerde situatie.

"In de tien jaar vóór 2020 is er toegewerkt naar een bubbel in deze sector, waarin er eigenlijk te veel geld beschikbaar was voor technologie start ups. Honderd miljard dollar is eigenlijk te veel. De huidige daling is een nuttige correctie, ja", zegt hij.