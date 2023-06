OPEC drukt productie om olieprijs te stutten, kans op succes is gering

OPEC+ wil volgend jaar ongeveer 40 miljoen vaten per dag produceren. Volgens het Russische persbureau Tass betekent dit een verlaging van het totale productievolume met 1,39 miljoen vaten per dag. Daarnaast gaf Saudi-Arabië aan de eigen olieproductie in juli vrijwillig met een miljoen vaten per dag te verlagen.

Geen auw

Het is nog maar de vraag of de OPEC+ de olieprijs daarmee daadwerkelijk weer omhoog kan krijgt, aldus beurscommentator Hans de Geus in RTL Z Voorbeurs. "De vorige productiebeperking hielp ook helemaal niet. Ze waarschuwden destijds dat ze 'auw' gingen doen, maar dat lukte helemaal niet."