Hoe de bank profiteert van de hoge rente, maar jouw spaarrekening niet

Een verhoging van de spaarrente heeft daarentegen wel direct gevolgen voor het grootste deel van de spaartegoeden die een bank heeft aangetrokken, aldus de economen. "De spaartegoeden hebben een variabele rente, afgezien van de vastrentende deposito's. Een hogere rente op sparen heeft dus meteen invloed op de hele voorraad aan spaartegoeden."

Herstel bankinkomsten

Ook wijzen de onderzoekers erop dat de banken in een periode van stijgende rentes willen herstellen van de achterliggende periode van lage en zelfs negatieve rentes. Afgelopen jaren konden de banken daardoor relatief weinig verdienen, omdat de marges dun waren.

Volgens beurscommentator Jacob Schoenmaker zit hier wel wat in. "Ik maakte me ook druk over het verschil tussen de hypotheekrente en de spaarrente. Het is net zoals het gevoel bij de benzinepomp. Als de olieprijs stijgt, gaat de benzineprijs snel mee omhoog, maar omgekeerd niet. Dat voelt onrechtvaardig. Maar deze verklaring vergroot wel het begrip."