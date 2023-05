In strijd tegen inflatie verhoogt de ECB de rente opnieuw

In het najaar van 2008 was de rente voor het laatst op dat niveau. Hoger dan 3,25 procent was de rente voor het laatst in 2001.

Rente verder omhoog

Beurscommentator Jacob Schoenmaker van RTL Z wijst er wel op dat het vasteland van Europa nog steeds achterloopt bij Engeland en de VS. "De Bank of Engeland is al bijna een jaar eerder begonnen met renteverhogingen. Daar staat de rente inmiddels een procentpunt hoger. In de VS zijn al tien renteverhogingen geweest, en staat de rente inmiddels op 5,25 procent."