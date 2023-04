FNV: aandeelhouders van bedrijven profiteerden meer dan werknemers

Wel tekenen de onderzoekers aan dat het op basis van de beschikbare gegevens niet goed te zeggen is in welke mate de stijgende winstmarges van de bedrijven daadwerkelijk ook bijdragen aan de inflatie.

Naast Shell werden ook de resultaten van Universal Media en Allfunds niet meegewogen, omdat deze bedrijven in 2019 nog niet in de beursindices waren opgenomen. Logistiek bedrijf PostNL werd juist wel meegenomen, omdat die nog maar recent uit de indices verdween, en wat betreft werkgelegenheid in Nederland van belang is.

