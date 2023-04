Gezondheid omwonenden industrie te weinig beschermd, blijkt uit rapport

Volgens de Onderzoeksraad gebruiken lokale overheden en omgevingsdiensten niet alle beschikbare middelen om de uitstoot van de industrie te verminderen en bedrijven te houden aan bestaande normen en regelgeving. Ook toetsen zij gezondheidsrisico’s niet systematisch, en hebben zij niet altijd een compleet beeld van de uitstoot.

Tata, Chemours en APN

Het onderzoek van de Raad begon naar aanleiding van klachten van omwonenden bij Tata Steel in IJmuiden en werd later uitgebreid naar chemiebedrijf Chemours in Dordrecht en asfaltfabriek APN in Nijmegen.

De drie onderzochte bedrijven nemen volgens de onderzoeksinstelling 'doorgaans zelf weinig initiatief' om hun uitstoot meer te beperken dan is toegestaan in de vergunning.