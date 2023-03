Inflatie in Nederland in februari toegenomen tot 8 procent

De gemiddelde prijstoename van producten in de supermarkten bedroeg vorige maand 15,1 procent, tegen 14,5 procent in januari. De prijzen van industriële goederen gingen met 8,7 procent omhoog, tegen 8,1 procent in januari.

Snelle raming

De snelle raming van het CBS is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. Op 14 maart publiceert de instelling de reguliere cijfers van de consumentenprijsindex (CPI).

Een inflatie van 8,0 procent in februari 2023 betekent dat de prijzen van consumentenproducten 8,0 procent hoger zijn dan in februari 2022. De inflatie van 8,0 procent in februari komt dus niet bovenop de inflatie van 7,6 procent in januari.