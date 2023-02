Kabinet blokkeert omstreden wet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Boskalis, een van de grootste baggerbedrijven ter wereld met een omzet van bijna 3 miljard euro, dreigde met vertrek uit Nederland na 110 jaar. "Op ieder moment kan dan bij de rechter worden getoetst of wij een project mogen uitvoeren en dan kan worden gekeken naar mensenrechten of CO2-uitstoot of natuurbehoud", zei Boskalis-topman Berdowski op Radio 1.

Discussie over vestigingsklimaat

Het getouwtrek over de omstreden wet past in een bredere discussie over ondernemers en grote bedrijven. Al langer wordt geklaagd over het vestigingsklimaat in Nederland. Verschillende grote bedrijven verplaatsen activiteiten naar het buitenland. Shell is inmiddels vertrokken naar Londen. Ook Unilever en DSM zijn vertrokken.

Een discussie over eventuele Europese steun aan het bedrijfsleven leidde al in het kabinet tot een clash tussen premier Rutte en vicepremier Kaag, meldde RTL Nieuws twee weken geleden. Morgen is in de Tweede Kamer een debat over het vestigingsklimaat in Nederland.