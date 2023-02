Kabinet past hervorming huurtoeslag aan: meeste huurders gaan erop achteruit

Daar staat tegenover dat het aantal mensen wordt uitgebreid dat voor huurtoeslag in aanmerking komt. De maximale huurgrens verdwijnt. Daardoor kunnen straks ook huurders in de vrije sector huurtoeslag aanvragen als ze er plotseling fors in inkomen op achteruit gaan. Voor jongeren geldt dat de leeftijd waarop ze de volledige toeslag kunnen krijgen, omlaag gaat van 23 naar 21 jaar.

Inleveren

In de oorspronkelijke plannen – waarbij voor bijna alle huurders zou worden gerekend met een fictieve 'normhuur' van 520 euro – zouden volgens minister De Jonge voor Wonen ongeveer 300.000 huurders erop achteruitgaan. Dat vond hij acceptabel omdat het kabinet voor 2024 ook een verhoging van het minimumloon had aangekondigd en een verlaging van de huren van corporatiewoningen voor de mensen met de laagste inkomens.

Maar het Nibud berekende dat veel meer mensen er flink op achteruit zouden gaan: zeker twee derde van de 1,5 miljoen huurders met huurtoeslag. Gemiddeld zouden zij 29 euro per maand moeten inleveren.