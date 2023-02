Overheid scherpt regels opleidingssubsidie STAP aan

Het ministerie van SZW kondigde eind vorig jaar aan om de regeling in januari tijdelijk stop te zetten, om de regels te kunnen verscherpen. De strengere regels gaan in per 28 februari; dat is ook de datum vanaf wanneer de STAP-subsidie weer kan worden aangevraagd.

Teleurstellen

"Hoe vervelend het ook was om mensen teleur te moeten stellen die begin dit jaar wilden starten met scholing via STAP, is het goed geweest dat wij de afgelopen periode de tijd hebben genomen om de nodige verbeteringen aan de regeling door te voeren", zegt minister Karien van Gennip in de toelichting op de nieuwe regels.