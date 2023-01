Ondanks recessievrees blijft werkloosheid dalen

In april vorig jaar kende Nederland nog de laagste werkloosheid ooit gemeten, op 3,2 procent. Daarna liep het aandeel werklozen op de totale beroepsbevolking op tot 3,8 procent in augustus en september om daarna weer te dalen.

WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen lag in december ruim 22 procent lager dan een jaar eerder. Het totale aantal uitkeringen in die maand lag op 149.200, wat wel iets meer was dan in december. Dat komt volgens het CBS door seizoensinvloeden, want in de winter is bijvoorbeeld in de landbouw en de bouw minder werk. In die sectoren nam het aantal uitkeringen het hardst toe.