Omslag op huizenmarkt: gemiddelde hypotheekbedrag fors gedaald

Ook de hoogleraar meent dat er sprake is van een kentering op de huizenmarkt, gebaseerd op cijfers van makelaarsorganisatie NVM en het Kadaster. "Ja, de hausse is wel voorbij. We zien nu prijsdalingen."

Langere termijn

Hij verwacht niet dat de prijzen ook op de langere termijn blijven dalen. "Het is natuurlijk lastig te voorspellen. Ik denk dat de prijzen nog wel enkele kwartalen kunnen dalen, maar dat in de tweede helft van vorig jaar sprake zal zijn van stabilisatie of zelfs weer lichte stijging."

Belangrijke factoren daarbij zijn volgens Boelhouwer de ontwikkeling van de hypotheekrente en de oorlog in Oekraïne. "In positieve zin is van belang dat mensen volgend jaar nominaal meer zullen gaan verdienen, waardoor ze ook weer iets meer kunnen lenen." Ook wijst hij op het aanhoudende tekort aan woningen.